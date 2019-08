Um fogo deflagrou este domingo à tarde nas encostas que rodeiam o castelo de Sesimbra. Segundo o site da Proteção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 16h38.

De momento, encontram-se no local 65 operacionais, apoiados por 17 veículos terrestres e um meio aéreo que já foi abastecer água nas praias de Sesimbra.

Nas redes sociais multiplicam-se as imagens do incêndio, que começou numa zona de mato muito próxima do Castelo, e que mostram o monumento cercado pelo fumo e pelo fogo.

Segundo os relatos de quem se encontra no local, a vila está coberta de cinza e de fumo.

