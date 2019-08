Depois da derrota pesada frente ao Benfica, na Supertaça, o Sporting defronta, na tarde deste domingo, o Marítimo, no primeiro encontro dos leões a contar para a Liga NOS. Com quase uma mão cheia de ausências para o jogo na Madeira, Marcel Keizer não poderá contar com Doumbia, que cumpre castigo, Ristovski, Jovane e Battaglia, que estão lesionados.

Conheça os onzes:

Onze do Sporting: Renan, Thierry, Coates, Mathieu, Borja, Eduardo, Wendel, Bruno Fernandes, Acuña, Raphinha e Luiz Phellype.

Onze do Marítimo: Charles, Nanu, Zainadine, Kerkez e Rúben Ferreira; Jhon Cley, Vukovic, Edgar Costa e Bambock; Correa e Getterson.