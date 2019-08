Marina Joyce, uma conhecida youtuber no Reino Unido, esteve desaparecida 10 dias. A polícia iniciou uma investigação para encontrar a jovem, de 22 anos, que tinha vista pela última vez no dia 31 de julho, na casa da família em Londres. Este sábado, através do Twitter, a polícia de Londres confirmou que foi encontrada "viva e bem", sem adiantar mais pormenores.

De acordo com a BBC, na última sexta-feira, o namorado de Maryna, Brandon Mehmed, utilizou as redes sociais para informar que a rapariga estava bem. No entanto, as autoridades britânicas confirmaram que a jovem continuava a ser considerada desaparecida.

Os apelos para encontrar a jovem não chegaram só da parte da polícia. Também a ONG ‘Missing People’, linha nacional de ajuda para pessoas desaparecidas, deu conta do desaparecimento da britânica.

A jovem, que tem mais de 286 mil seguidores no Instagram, já havia sido notícia em 2016. Na altura, Marina publicou uma mensagem no Twitter que levantava rumores sobre a possibilidade de estar a ser controlada pelo Estado Islâmico. O caso não passou despercebido à polícia que, depois de visitar a jovem veio confirmar que esta se encontrava bem e em segurança.