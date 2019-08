Os quatro ciclistas que há doze dias partiram de Braga rumo a Roma chegaram já a Itália, entrando na última semana daquela iniciativa, que será aproveitada para entregar ao Papa Francisco um prato com a imagem de Bom Jesus do Monte, Património da Humanidade.

O projeto Rumo A Roma Cycling Adventure chegou assim ao Mediterrâneo, onde a brisa marítima atenua os dias quentes que antecederam o percurso mais ameno (25 a 29 graus centígrados) mas com humidade relativa e a vista infindável sobre o mar, a Côte D Ázur marcado os dias, pois chegados à cidade de Toulon, vindos de Marselha, Cannes e Impéria deram inicio a cinco dias de praia em duas rodas, onde numa das etapas não conseguiram resistir e foram a banhos, segundo o “diário de bordo” do grupo bracarense.

As grandes metrópoles como Marselha e Cannes marcaram a 10º e a 11º etapas, com a passagem pelo seu porto, onde enormes iates e cruzeiros atracam e com a subida ao alto da Catedral Notre-Dame- d´Espérance de Cannes onde a vista é mais estonteante mas a ligação da 12º etapa com cerca de 138 quilómetros marcaria esta semana com Nice pelo meio onde visitaram o Café Du Cycliste, local com grandes estrelas do Word Tour como Chris Froome, Nairo Quintana, Mark Cavendish a pararem para um café e onde todos os apaixonados da bicicleta deixam a sua marca.

O Principado do Mónaco aproximava-se, a zona de partida do Gran Prix Mónaco (Formula 1) ou o seu porto exuberante, hotéis e casinos, Monte Carlo deixaram perplexos e eufóricos os quatro ciclistas bracarenses, com a entrada em Itália a dar-se finalmente com a pernoita já em camping, na Impéria, finalizando, onde meteram mão na massa literalmente e cozinharam como forma de colmatar custos e comer quanto baste, “pois as necessidades energéticas têm sido enormes pois são mais de seis horas diárias a pedalar”.