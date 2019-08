É já no dia 14 de agosto que o Vodafone Paredes de Coura tem início. Fiel ao estilo alternativo, o festival que acontece na pequena vila de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, junto à praia fluvial do Taboão, conta na 26ª edição com nomes como a banda norte-americana The National, o cantor Father John Misty, a banda space rock inglesa, Spiritualized e ainda a banda portuguesa Capitão Fausto, entre dezenas de artistas nacionais e estrangeiros que prometem surpreender o público. Considerado um dos melhores festivais de música da Europa pela revista Blitz, o Paredes de Coura já recebeu nomes grandes da música recente como Arcade Fire, Pixies, Nick Cave, PJ Harvey e Coldplay.

Com o passe para os quatro dias do festival esgotado, os festivaleiros prestes a partir mostram-se muito entusiasmados. Teresa Domingues é uma das jovens que escolhem ir a Coura sempre que a sua vida o permite e apelida o festival de “Couraíso”. A jovem de 21 anos diz que a música em Coura se vive de forma diferente. “O anfiteatro natural é genial para ouvir concertos. O som fica ali concentrado”. Além da qualidade da acústica e do cartaz, Teresa afirma que o Paredes de Coura é um “festival pensado para as pessoas e não para as marcas”, o que destaca como um dos pontos mais fortes. Questionada sobre o que espera da edição deste ano, a festivaleira diz esperar apenas que “o festival se mantenha fiel a si mesmo e que a música lá continue sempre a ser outra. E acrescenta: “Quando penso em música, não há como não pensar em Coura. Se pudesse ir a um festival para sempre, era lá”. José Canito vai há dois anos ao festival e mostra-se dividido sobre se gosta mais do ambiente ou da música. Diz que são ambos “muito bons”, mas acaba por escolher a natureza como o fator mais importante em Coura. “Ser um festival no meio de uma vila pequena e acampar ao pé de um rio no meio da natureza tem a sua graça”, conta ao i. O festivaleiro alimenta grandes expectativas para o concerto de The National e Father Johny Misty – a nível dos artistas nacionais, garante que vai estar nas primeiras filas de Capitão Fausto e do cantor Nuno Lopes.

Já Catarina Amado, outra habituée, considera que um dos pontos mais fortes de Coura é o festival oferecer-lhe sempre novos nomes para acrescentar à sua playlist. “Consigo descobrir os melhores novos nomes da música em Coura”, confessa. Olhando para o cartaz, a festivaleira diz estar muito entusiasmada com a atuação de Alvvays, Patti Smith e com as bandas Capitão Fausto, New Order e The National.