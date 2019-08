A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Leiria detetou uma descarga ilegal de efluente pecuário para o solo e para uma linha de água na localidade de Turquel, no concelho de Alcobaça.

Em comunicado às redações, a GNR dá conta que, no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares deteram um trator agrícola com uma cisterna a descarregar líquidos para o meio ambiente, provenientes de uma pecuária. Os resíduos estavam a ser deitados para um terreno que, por sua vez, escorria para uma linha de água adjacente ao mesmo. Esta linha tratava-se de uma afluente do Rio Seco.

Após as devidas diligências, a GNR apurou que já haviam sido efetuadas mais duas descargas por parte da cisterna, totalizando cerca de 36 mil litros de efluente pecuário.

A sinicultura responsável foi mais tarde identificada e elaborado o auto de notícia por contraordenação por rejeição de águas residuais para a linha de água. A punição com coima poderá ir até aos 144 mil euros.