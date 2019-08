A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 34 e 26 anos, por fortes indícios da prática de crimes de violação.

Em comunicado, a PJ informou que a vítima se trata de uma jovem de 19 anos. O crime ocorreu durante a madrugada do passado dia 4 de agosto, depois de a jovem ter frequentado "um estabelecimento de diversão noturna na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, onde travou conhecimento com um grupo de indivíduos, entre os quais se encontravam os dois presumíveis autores".

Depois de ter consumido algumas bebidas alcoólicas, a jovem foi levada pelos agressores para uma residência nas imediações de Lisboa, onde foi coagida a manter violentas relações sexuais contra a sua vontade.

Depois de se conseguir libertar dos autores, a vítima recorreu a uma unidade hospitalar para ser assistida. Face às lesões apresentadas, a jovem teve de receber tratamento hospitalar.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.