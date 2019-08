O golo de Lionel Messi frente ao Liverpool na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões foi, esta sexta-feira, eleito como o melhor do ano nas provas da UEFA.

O internacional argentino colocou a bola no canto superior direto da baliza de Alisson, que não teve qualquer hipótese de evitar o golo.

Também Cristiano Ronaldo estava na corrida com um golo marcado ao Manchester United na Champions. Nani concorria com um remate, ainda com a camisola do Sporting, frente ao Qarabag, na Liga Europa.

Danilo Pereira estava nomeado com o golo que marcou por Portugal frente à Sérvia, no jogo de qualificação para o Europeu de 2020.

Também David Faupalla, Enzo Millot, Sarr, Rakitic, Katerina Svitkova, e Pedro Rodriguéz estavam entre os candidatos.