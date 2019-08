Uma turista britânica foi violada na praia por um francês durante umas férias em Maiorca, Espanha.

De acordo com o Mirror, o agressor, de 22 anos, terá violado a jovem sob ameaça de a afogar no mar caso esta o impedisse de prosseguir com as suas intenções.

O mesmo jornal escreve que os dois estavam hospedados no mesmo hotel e conheceram-se durante a festa de aniversário de uma amiga da vítima num dos quartos da unidade hoteleira.

A vítima alega ainda que o homem filmou a violação.

O suspeito foi detido pela Guardia Civil e garante que a relação sexual foi consentida. O homem alega ainda que não filmou a relação sexual, apenas ligou a lanterna do telemóvel para que ambos pudessem ver melhor.