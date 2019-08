Um militar da GNR, que estava de folga, e uma enfermeira salvaram, esta quinta-feira, um motorista de um camião em chamas após um acidente no IC2.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, o guarda, que passava no local àquela hora, apercebeu-se de que o homem estava em pânico no interior do camião. Acabou por agir prontamente com a ajuda de uma enfermeira que também parou no local e ajudaram o motorista a sair.

"Já se ouviam os estoiros dos depósitos de combustível e os pneus a rebentar", disse o militar a outros condutores que pararam por causa do aparato, segundo o mesmo jornal.

A vítima acabou por sofrer ferimentos ligeiros e foi assistida no local pelos Bombeiros de Cantanhede.

O camião, que transportava produtos alimentares, despistou-se por volta das 01h30 na zona de Trouxemil.