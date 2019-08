O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima, esta sexta-feira. É ainda esperada precipitação fraca até ao final da manhã e um aumento da agitação marítima na costa ocidental.

Na região Norte a previsão do IPMA aponta para céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir da manhã no interior. São esperados períodos de chuva fraca ou chuvisco no interior até ao início da manhã e aguaceiros fracos no Minho até meio da tarde.

Para a região Centro, o IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto, tornando-se pouco nublado até ao final da tarde. São esperados períodos de chuva fraca ou chuvisco até meio da manhã.

A Sul, a previsão é semelhante com céu muito nublado ou encoberto até meio da tarde. A previsão aponta ainda para períodos de chuva fraca ou chuvisco até meio da tarde, exceto no sotavento algarvio.

Esta sexta-feira, a temperatura máxima vai variar entre os 29 graus, em Évora, e os 22 graus, no Porto, Braga e Viana do Castelo. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 20 graus, em Faro, e os 12 graus, na Guarda.