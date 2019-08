Durante o dia de ontem o nevoeiro afetou as operações aéreas nos aeroportos de Lisboa e Porto, causando atrasos em alguns voos. Segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, as “condições meteorológicas de visibilidade muito reduzidas observadas [de] manhã no aeroporto de Lisboa obrigaram, por razões de segurança, a um maior espaçamento dos aviões no espaço aéreo, criando constrangimentos operacionais e atrasos nos voos.” Também a TAP alertou desde cedo, através da sua página oficial no Facebook, que “devido ao forte nevoeiro” poderiam existir nos aeroportos de Lisboa e do Porto atrasos ao longo do dia de ontem.

A companhia adiantava ainda que a solução poderia mesmo passar por alguns voos serem “desviados para outros aeroportos nacionais.” A ANA, autoridade responsável pelos aeroportos de Portugal, havia ressalvado que “a evolução positiva da situação meteorológica” deveria permitir “a recuperação progressiva da normalidade nas operações”. Mas a fraca visibilidade verificada, sobretudo durante a manhã e o início da tarde de ontem, acabaram por causar um efeito dominó, atrasando a maioria dos voos ao longo do dia. Só no que diz respeito à TAP, ontem partiram do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre as 7h e as 19h a TAP 138 aviões.

Desses, apenas três saíram à hora estimada. Um dos exemplos de atraso mais significativo foi um voo com destino a Manchester, em Inglaterra, que tinha saída prevista para as 14h30 e apenas descolou às 18h16, 3h46 depois do previsto. Ainda que nem todos estes atrasos possam ter tido origem no nevoeiro, o certo é que a situação de atrasos vivida ontem nos dois maiores aeroportos nacionais é em muito consequência da fraca visibilidade. O IPMA prevê que o tempo melhore gradualmente até segunda-feira.