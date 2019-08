O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está na Alemanha, numa visita oficial e por isso nega comentar a greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada para dia 12 de agosto. Marcelo diz que apenas vai comentar o assunto quando chegar a Portugal, no entanto, quando questionado pelos jornalistas presentes se a falta de combustível pode afetar as suas férias, marcadas também para o dia 12, o Presidente afirma já ter atestado o carro.

"Tenho um principio básico: quando termino uma viagem atesto o carro logo. E como acabei de vir do fim de semana em que estive com os meus netos no Algarve, atestei o carro e, portanto, estou em condições de partir naquilo que está na minha cabeça para ser o dia do começo das minhas férias, assim os diplomas o permitam, que é o dia 12, ou seja na próxima segunda-feira", declarou, citando o Diário de Notícias.