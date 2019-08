No final do mês de junho teve lugar mais um Fórum de Auditoria Interna organizado pelo Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI) nas instalações do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa. À semelhança dos anos anteriores, este continua a ser um dos mais importantes e participados eventos anuais do IPAI - entidade profissional sem fins lucrativos, criada em 1992, que representa a profissão de Auditor Interno e promove a associação, formação e certificação de todos os profissionais e estudiosos de Auditoria Interna, sendo também a entidade que representa em Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA), fundado em 1941, nos Estados Unidos da Améria.

Na sua XIV edição, o evento deste anos contou com vários membros e parceiros do IPAI, mas também convidados e palestrantes especiais, o que permitiu um debate profícuo sobre os desafios da economia nacional e o papel da auditoria interna em particular, assim como o habitual networking, a troca de experiências e a partilha de conhecimentos entre todos os participantes, nacionais e estrangeiros, e de vários sectores da atividade económica.

O evento deste ano contou com quatro temáticas principais, apresentadas por palestrantes nacionais e estrangeiros, nomeadamente:

• A Auditoria Interna como Veículo de Cibersegurança e Catalisador de Transformação Digital, apresentado pela Ernst &Young (EY);

• O Impacto da Auditoria Interna no Corporate Governance, exposto pela Bakertilly;

• Internal Audit and Digital, apresentado pela Dra. Carolina Baltazar do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA); e

• A Auditoria na Gestão de Riscos de Terceiros, apresentado pela Dra. Letícia Lucas, responsável pela Função de Auditoria Interna do Mecanismo Europeu de Estabilidade e Presidente do Institute of Internal Auditors do Luxemburgo.

Para além da apresentação dos temas em apreço, a Dra. Carolina Baltazar e a Dra. Letícia Lucas aproveitaram, em conjunto, para promover a Conferência Europeia de Auditoria Interna que irão organizar no próximo mês de setembro. A Conferência Europeia de 2020 irá ser organizada pelo IPAI, da qual se espera que seja o debate mais importante alguma vez realizado em Portugal sobre a temática de Auditoria Interna. Para tal, contará com um leque de oradores internacionais e multidisciplinares, do sector publico, privado e do chamado terceiro sector, e versará igualmente outros temas conexos com a Auditoria Interna, tais como o Governo das Sociedades, a Conduta das Organizações e dos Profissionais, o Papel dos Reguladores e Legisladores, o Combate ao Fenómeno da Fraude e o Papel das novas Tecnologias. Save the Date: 21 a 23 Outubro de 2020.

Autor – Gabriel Magalhães