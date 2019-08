É por causa de receitas como esta que cada vez mais defendo a simplicidade e a qualidade dos ingredientes. Não precisamos de seguir tendências: a aposta deve recair em ingredientes frescos, locais e sazonais.

Os morangos e o chocolate, que fazem parte da lista dos meus ingredientes fetiche, para além de deliciosos, são ricos em propriedades que contribuem para a nossa boa saúde, das quais destaco os antioxidantes. Do chocolate temos também aquela sensação de bem-estar que adoramos, e os morangos, estes frutos vermelhos em forma de coração, baixos em calorias, entre outros benefícios são um excelente aliado para reduzir os níveis de colesterol.

Esta é uma daquelas receitas simples e tão básicas que podem ser comidas como sobremesa, ao meio da tarde ou até ao pequeno-almoço, se quiser dar um spin ao seu iogurte natural que já é aborrecido. O que importa mesmo é que o faça feliz.

BOMBOM DE MORANGOS DE MAÇÃO

Ingredientes

• 300 g de morangos +/-

• 250 g de chocolate preto 70% cacau

Modo de preparo

1. Lave os morangos sob água corrente fria, seque delicadamente e coloque no frio. Eles precisam de estar frios para quando os mergulhar no chocolate.

2. Derreta o chocolate utilizando o método que prefere: micro-ondas (siga as instruções do fabricante) ou banho-maria.

3. Mergulhe os morangos no chocolate e coloque num prato revestido com papel vegetal. Deixe os morangos a descansar até o chocolate estar firme (poderá colocar no frio se quiser acelerar o processo).