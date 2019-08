Uma ambulância que transportava um doente capotou esta quinta-feira, em Marco de Canaveses, deixando um bombeiro e um civil feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, os dois feridos que resultaram do despiste são o motorista da ambulância e o doente que estava a ser transportado. Os ferimentos são ligeiros.

Para o local foram encaminhados 13 operacionais, apoiados por cinco veículos dos Bombeiros de Baião e da Guarda Nacional Republicana (GNR).