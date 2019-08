O FC Porto inscreveu Iker Casillas para os encontros da Liga Portuguesa 2019/20.

Apesar de não ser certo que o internacional espanhol volte a integrar a equipa, Casillas faz parte de uma lista onde se encontram mais quatro guarda-redes: Vaná, Diogo Costa, Agustín Marchesín e Mouhamed Mbaye.

Recorde-se que Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio no passado mês de maio, o que levou o futebolista a guardar as luvas e ocupar um cargo no staff técnico do FC Porto.