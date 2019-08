“Parece que estamos a falar de um comprimido que se toma ou de uma receita mas, na verdade, o life coach dá-nos ferramentas que, depois de adquiridas, fazem com que não limitemos a nossa vida aos problemas que nos rodeiam”. É assim que Teresa Alves descreve o efeito do life coach - a área do coaching que tem como objetivo ajudar indivíduos a identificarem-se e a alcançar os seus objetivos pessoais através do desenvolvimento de competências e do autoconhecimento. Há quem encare esta área com algum ceticismo, mas quem a segue recomenda e garante que os resultados são visíveis aos olhos de todos. Teresa é atriz de profissão. O stresse é algo constante na sua vida, daí ter tido a necessidade de procurar algo que a ajudasse a manter a calma e a encarar a vida de uma forma mais tranquila. Na verdade, desde muito cedo que seguia os princípios do life coaching... sem que se apercebesse disso: “O meu interesse nesta área surgiu muito antes do conceito life coaching ser comum, pelo menos em Portugal. No oitavo ano, a minha escola decidiu colocar no currículo uma subdisciplina chamada Life Skills, onde trabalharíamos valores e competências pessoais e profissionais - uma grande novidade e, na altura, um pouco desvalorizada pelos alunos.

