Dois homens, de 21 anos, foram identificados e detidos por estarem indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física graves qualificadas visando três jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária, "os factos ocorreram na madrugada do passado dia 23 de fevereiro, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna situado na cidade de Lisboa, na sequência de um conflito que se iniciou ainda no interior do estabelecimento". No exterior do estabelecimento, os alegados criminosos abordaram as vítimas, agrediram-nas com uso de força física numa primeira instância e, posteriormente, com uma arma branca. Sublinhe-se que uma das vítimas ficou com uma grave lesão num dos globos oculares, sendo que a sua visão ficou comprometida "séria e irreversivelmente".

A suposta vítima foi encaminhada para uma unidade hospital e ficou internada durante "três períodos temporais distintos" e foi "alvo de várias intervenções cirúrgicas". Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um e a de termo de identidade e residência a outro.