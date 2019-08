«Ocean Campus: Obras podem comprometer zona do NOS Alive»

Face ao artigo intitulado “Ocean Campus: Obras podem comprometer zona do NOS Alive”, publicado na edição do Jornal i desta segunda-feira, dia 5 de agosto, nas páginas 2 e 3 e com destaque de capa, vem o Ministério do Mar esclarecer o seguinte:

1. Não é verdade que o projeto Ocean Campus comprometa a realização de eventos no espaço onde se vem realizando o NOS Alive ou a Comic Con. Antes pelo contrário, no projeto do Ocean Campus (cuja planta enviamos em anexo) fica assegurado um Parque Urbano / Parque de Eventos, onde poderão ser realizados estes e quaisquer outros eventos, mas que deixará de ser um espaço reservado unicamente para eventos e de utilização única, sete dias por ano. Com a reconversão prevista para este Parque Urbano, nos restantes dias do ano, quando não existam eventos, este será um espaço público, para usufruto da população;

2. Também não é verdade que a principal obra deste projeto Ocean Campus seja a construção da Marina do Jamor. A futura Marina do Jamor é apenas um dos vários projetos que fazem parte do Ocean Campus, não sendo sequer a única marina dentro do projeto. De resto, na apresentação pública do Ocean Campus, realizada há duas semanas, foi lançado o concurso público para a concessão de uma outra marina já existente: a Marina de Pedrouços;

3. Igualmente falsa é a informação noticiada neste artigo do Jornal i ao referir um futuro «megaempreendimento com várias torres de habitação», conforme planta do projeto tornada pública na sua apresentação e disponível para consulta (em http://www.plataformadomar.pt/artigos/nasce-o-ocean-campus-projeto-de-300-milh%C3%B5es-de-euros-requa lifica-zona-ribeirinha-de-pedrou%C3%

A7os-%C3%A0-cruz-quebrada/). Como se confirma, não está projetada qualquer torre nem qualquer edifício de habitação permanente;

4. Também não é verdade que esteja prevista a construção de vários hotéis, como erradamente se pode ler neste artigo; como se pode constatar pela planta do projeto Ocean Campus em anexo, o projeto contempla apenas a possibilidade de construção de um único hotel, junto à Marina do Jamor;

5. Conforme tornado público, o Ocean Campus é um espaço de convergência de ciência, inovação e conhecimento na área do Mar e respetiva ligação à economia azul, com baixa densidade e permeabilidade urbanística;

6. Conforme tornado público, este é um projeto desenvolvido em concertação com as Câmaras Municipais de Lisboa e Oeiras e em interação com todas as entidades públicas e privadas relevantes. Neste âmbito, mal seria que não fosse possível conciliar as necessidades dos eventos habitualmente aqui realizados com o propósito maior do projeto Ocean Campus.

05 de agosto de 2019