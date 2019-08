O número de candidatos à primeira fase de acesso ao ensino superior aumentou 3,4%, comparativamente a 2018.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foram feitas 51.291 inscrições na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao ensino superior público no ano letivo de 2019-2020 até às 00h00 desta quarta-feira. Este número representa um aumento de 1.666 candidatos face ao ano anterior.

"O aumento de candidatos nesta fase do acesso ao ensino superior público representa um sinal positivo na evolução registada ao longo dos últimos anos, designadamente em termos do alargamento da base social do ensino superior e da ambição de garantir que seis em cada dez jovens de 20 anos frequentem o ensino superior em 2030", realça o comunicado.

"Os últimos dados oficiais mostram que, atualmente, cerca de 46% dos jovens de 20 anos frequentam o ensino superior, enquanto essa fração era apenas de 40% em 2015 e de cerca de 30% em 2005", acrescenta a mesma nota.

Os resultados da primeira fase do CNA serão divulgados a 9 de setembro, sendo que há ainda mais duas fases que se vão realizar entre 9 e 20 de setembro e 3 a 7 de outubro.