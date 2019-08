Esta terça-feira chegou a ser noticiado que António Barreto, sociólogo e ex-ministro, seria cabeça-de-lista pelo círculo de Viseu do partido Nós, Cidadãos!. A notícia foi dada por vários órgãos de comunicação social, mas não passava de uma confusão: o verdadeiro candidato é um professor de Viseu com o mesmo nome do sociólogo. Ao i, uma fonte do partido liderado por Mendo Castro Henriques confirmou que não se tratava do célebre político, mas sim de outro professor que, coincidentemente, também se chama António Barreto.

A confusão surgiu após o Nós, Cidadãos! ter enviado um comunicado às redações a anunciar a escolha de mais três candidatos às eleições legislativas e entre eles surgia o “professor António Barreto”. Para além do professor de Viseu, o partido deu a conhecer que o advogado Sérgio Fraga vai encabeçar a lista pela Europa e que o empresário Rui Nascimento é o número um por Beja.

Apesar de ainda não ter o programa eleitoral fechado, no mesmo comunicado, o Nós, Cidadãos! apresenta algumas das bandeiras que irão ser prioridades no seu discurso de campanha. “Sabemos que as muitas formas de corrupção se tornaram um problema de segurança nacional que afeta os poderes do Estado - Governo, parlamento e tribunais - e que desmoraliza os cidadãos. Apresentaremos em início de setembro o nosso Plano Executivo de Dignificação da Justiça e de Combate à Corrupção”, pode ler-se no documento.

Por fim, ainda que de uma maneira abstrata, o partido refere que irá defender outro tipo de atuação por parte do Estado em certas matérias. “Em vez de um Estado omnipotente, na receção das benesses orçamentais, no agravamento fiscal, nos empregos para familiares e amigos, na recusa de revisão das leis eleitorais e na tentativa do controlo partidário sobre a Justiça, sabemos que não é a atirar com dinheiro de dívida aos problemas que estes desaparecem. As medidas do nosso programa eleitoral mostrarão o que queremos”, refere o texto enviado pelo partido fundado em 2015.

É de recordar que o Nós, Cidadãos! foi pela primeira vez a eleições nas últimas legislativas e conseguiu cerca de 21 mil votos. Nas europeias deste ano, em que o cabeça-de-lista foi Paulo Morais, conseguiu 1,05%, tornando-se a décima força política mais votada. O partido ficou à frente da Iniciativa Liberal e atrás da coligação Basta!, liderada por André Ventura.