O estádio do agora extinto Estrela da Amadora vai ser leiloado com o preço inicial ficado em seis milhões de euros. Segundo a notícia avançada pelo Jornal de Negócios, também vão poder ser adquiridos em hasta pública o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo.

Joga agora no estádio, conhecido como estádio da Reboleira, o Clube Desportivo Estrela, fundado em 2011.

De acordo com o mesmo jornal, em 2011, o Estrela da Amadora tinha uma dívida de 36,8 milhões de euros, tendo o Estado surgido então como o principal credor do clube. Assim, o Tribunal do Comércio de Sintra determinou a liquidação do património, que seria colocado em hasta pública para venda.

Nos dois anos seguintes, houve duas tentativas de venda dos ativos do clube. No entanto, sem sucesso. Desta forma, o recinto acabou por ser alugado e o bingo subconcessionado à Pataca da Sorte.

Agora, as instalações, onde atualmente joga o Clube Desportivo da Estrela, fundado em 2011, foram colocadas à venda pelo administrador de insolvência do extinto clube, Jorge Calvete. O leilão será da responsabilidade da leiloeira OneFix, que ao Negócios garantiu que “ainda não está definida a modalidade de venda”.