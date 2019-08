O que não pode faltar na mala da praia

Não há nada que complete mais uma ida à praia do que fruta. Melancia, framboesas, mirtilos e cerejas são alguns dos frutos favoritos dos portugueses para saborear no verão. Os mais indecisos chegam mesmo a misturá-las e a fazer uma salada de fruta fresquinha para complementar uma refeição.

Uma tarde doce de verão

De chocolate, caramelo ou framboesa. Com uma bola, duas ou três. Tanto faz. Numa tarde de calor, um convite para ir comer um gelado é sempre agradável e irrecusável.

Fresquinho e saboroso

Passear perto da praia na época de verão não é apenas sinónimo de sentir o cheiro a maresia, mas também o cheirinho a peixe grelhado. Todo o português adora umas belas sardinhas ou uns bons carapaus no verão.

Para quem não quer engordar um quilinho

Com o termómetro a ultrapassar os 30 graus, uma salada é uma das primeiras escolhas para combater o calor. Com mil e uma opções de ingredientes, as saladas são das marmitas mais escolhidas para levar para o trabalho no verão.

Para partilhar com os amigos... ou não

Quem é que nunca encomendou uma piza no verão porque o calor o deixou colado ao sofá? Em casa, sozinho, ou na piscina com os amigos, a piza é sempre uma das primeiras escolhas durante esta época.

Para todos e de todas as idades

Uma tarde de sol é o cenário perfeito para convidar os amigos e fazer um churrasco. Bifanas, entremeadas e hambúrgueres vegetarianos fazem parte do menu “churrasquinho” que é feito para todos e para todas as idades.

O intemporal

Seja verão ou inverno, o sushi é um dos pratos que não saem de moda. Tanto na vida real como nos instastories do Instagram. Rara é a pessoa que resiste a tirar uma fotografia a um prato cheio de sushi, o que torna o prato japonês uma das maiores trends da rede social.

A sobremesa para quem quer manter a linha

Refrescante, saudável, colorida e com vários sabores: a gelatina é uma das sobremesas mais procuradas no verão e também uma das mais fáceis de fazer.