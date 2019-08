Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à tarde, em Vale da Frocaem, em Pedrógão Pequeno, concelho da Sertã. O alerta foi dado pelas 18h30 e está a ser combatido por mais de 100 operacionais.

Segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco o incêndio tem "uma frente ativa" e deflagrou numa zona de "povoamento de pinhal e mato" com um "declive bastante acentuado", citando o Notícias ao Minuto.

A mesma fonte declara que não existem habitações em perigo, de momento, e que as localidades perto do local do incêndio é uma situação que "já está precavida".

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as chamas estão a ser combatidas por 130 operacionais apoiados 32 viaturas e oito meios aéreos.