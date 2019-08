Fábio Paim, antiga promessa do Sporting e do futebol português, está desde quinta-feira preso preventivamente no Estabelecimento Prisional de Caxias, depois de ter sido intercetado pela PSP na noite de quinta para sexta-feira, no Estoril, com uma quantidade indeterminada de estupefacientes.

O antigo internacional jovem por Portugal, hoje com 31 anos, já estava há algum tempo a ser seguido por suspeitas de tráfico de droga, tendo sido de imediato detido pelo crime de tráfico de droga e levado para a esquadra. Na sexta-feira foi presente a juiz, que determinou a medida de coação de prisão preventiva por suspeitas do mesmo crime, estando agora detido em Caxias e a aguardar julgamento, juntamente com outros suspeitos.

A carreira sénior de Fábio Paim acabou por não corresponder às enormes expetativas geradas pelos seus desempenhos nas camadas jovens do Sporting, onde chegou ainda criança - já jogador do Manchester United, Cristiano Ronaldo chegou a proferir uma frase que ficou célebre: "Se pensam que eu sou bom, esperem até ver Fábio Paim". Ainda antes de fazer 20 anos passou por Olivais e Moscavide, Trofense e Paços de Ferreira, sempre cedido pelos leões, e chegou a jogar na equipa de reservas do Chelsea, numa altura em que o técnico principal dos blues era Luiz Felipe Scolari. Fez mais uma época emprestado pelo Sporting, no caso ao Real de Massamá, e iniciou depois um périplo por variadíssimos clubes e países (Angola, China, Malta, Lituânia, Luxemburgo e Brasil), mas sempre com utilização residual.

Mais do que pelos dotes futebolísticos, Fábio Paim foi regularmente notícia por razões extra-campo. O atacante, de resto, já esteve duas vezes a contas com a justiça no passado, sendo acusado de violação e até de masturbação em locais públicos, mas os referidos processos acabaram por ser arquivados.