O treinador do Sp.Braga foi expulso de um avião da Ryanair e identificado no aeroporto de Faro. Ricardo Sá Pinto envolveu-se numa discussão com uma hospedeira de bordo e acabou por ter de ser retirado do avião pelas autoridades.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o ex-futebolista a ser expulso pelas autoridades e os restantes passageiros a aplaudir. “Devias ir era algemado”, ouve-se um dos passageiros gritar no momento em que o técnico é retirado.

O avião onde seguia o treinador não chegou a descolar, devido à confusão com Sá Pinto, noticiou a RTP.