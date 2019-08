A votação para o candidato à liderança do FMI ilustra bem o que se passa no ‘Velho Continente’ - a Europa está cada vez mais dividida e é difícil chegar-se a um consenso quanto ao rumo que deve seguir. Depois de dias de negociações, três rondas de votações e a desistência de três candidatos, os líderes europeus continuavam, à hora de fecho desta edição, sem conseguir escolher quem irá apresentar-se como candidato a diretor-geral desta instituição internacional.

Segundo as últimas informações avançadas pela imprensa internacional, a terceira ronda terminou com a vitória de Kristalina Georgieva. Mas, apesar de ter conseguido mais votos do que Jeroen Dijsselbloem, a número dois do Banco Mundial não conseguiu a maioria qualificada.

O processo tem sido mediado pelo ministro das Finanças francês, Bruno le Maire, que, perante o impasse, decidiu marcar uma votação. Esta só terminaria com uma maioria qualificada - 16 Estados-membros que representem pelo menos 65% da população da União Europeia. Perante o resultado da terceira ronda, Le Maire telefonou aos restantes ministros das Finanças europeus para tentar garantir que Georgieva era a vencedora, explicando que a maioria qualificada era apenas uma orientação. A Holanda, país de Dijsselbloem, estragou os planos do ministro francês, ao contestar esta decisão.

Com este novo impasse e com dificuldade em conseguir uma maioria qualificada, os ministros têm até dia 6 de setembro para apsentar o candidato europeu, data imposta pelo FMI para a apresentação de todas as candidaturas.

As desistências...

No dia antes desta votação, na quinta-feira, Mário Centeno, um dos nomes na short list de possíveis candidatos, anunciou através do Twitter que sairia da corrida... nesta fase. «Para escolher um candidato europeu para dirigir o FMI, como noutras decisões na UE, devemos procurar consensos. Quero contribuir para isso, pelo que decidi não participar nesta fase do processo - a votação de amanhã. Continuo disponível para trabalhar numa solução aceitável para todos», escreveu o ministro das Finanças português.

A imprensa avançou logo no dia que esta mensagem poderia não significar uma saída definitiva: de acordo com o jornal i, Centeno admite voltar a entrar na contenda, caso falhem as votações e o seu nome seja visto pelos restantes ministros das Finanças da UE como o mais consensual.

Depois de Centeno, foi a vez de Nadia Calviño anunciar a saída deste processo. «Não irei participar nas próximas fases do processo de seleção do diretor-geral do FMI, de forma a facilitar o consenso. Foi uma honra estar na short list de candidatos para uma posição tão relevante. A Espanha continuará a desempenhar um papel construtivo no reforço das instituições da União Europei», escreveu na sua conta oficial no Twitter.

Na segunda ronda da votação, foi a vez de Olli Rehn desistir. O antigo comissário europeu e atual governador do Banco da Finlândia era, como o SOL explicou na edição anterior, o nome mais consensual.

No entanto, o economista finlandês também achou que deveria sair da corrida por forma a facilitar a escolha de um candidato europeu.

«A União Europeia está prestes a escolher o candidato europeu ao cargo de diretor-geral do FMI. É um posto muito importante e cheio de significado. No entanto, nesta fase, decidi retirar-me da votação, por forma a ser possível chegar a um consenso», escreveu Olli Rehn no Twitter.

A última fase da votação foi disputada entre Kristalina Georgieva e Jeroen Dijsselbloem.

Tudo indicava que a número dois do Banco Mundial teria vantagem em relação ao antigo presidente do Eurogrupo: além da vasta experiência e de já estar familiarizada com o funcionamento de cargos de relevo internacional, Georgieva é mulher e poderia existir a vontade de continuar a ter uma instituição com a importância do FMI sob a alçada de alguém do sexo feminino.

... e os entraves

O único entrave era a idade: a economista búlgara tem 65 anos e o o FMI tem a regra de não aceitar um presidente a partir desta idade.

Apesar de ser a escolha natural - a questão da idade poderia ser facilmente contornada com uma alteração dos estatutos do FMI -, Kristalina Georgieva não agrada tanto a certos países como Jeroen Dijsselbloem.

O ministro holandês é o nome apoiado por países como a Alemanha e a França, que têm um grande peso na União Europeia. O seu calcanhar de Aquiles são os países da Europa do Sul: em março de 2017, o então presidente do Eurogrupo disse que os habitantes destes países gastavam todo o dinheiro que tinham «em copos e mulheres». «Durante a crise do euro, os países do Norte mostraram-se solidários com os países afetados pela crise. Como social-democrata, atribuo à solidariedade uma importância excecional. Contudo, quem pede [ajuda] também tem obrigações. Não posso gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e pedir-te que me ajudes», disse ao jornal Frankfurter Allgemeine.

Dijsselbloemfoi muito criticado por membros do Parlamento Europeu, mas recusou-se sempre a pedir desculpa: «A minha frase queria deixar absolutamente claro o que a solidariedade significa para mim. ou um social-democrata e valorizo muito o princípio da solidariedade na Europa, mas deve sempre vir com compromissos e esforços para fazer o máximo que um país pode fazer para reforçar a sua posição. Deve haver responsabilidade. Essa foi a minha opinião na entrevista».