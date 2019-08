Uma mulher de nacionalidade francesa foi esta sexta-feira resgatada, depois de ter caído no Parque Nacional Peneda-Gerês, numa zona perto das Sete Lagoas, em Cabril, concelho de Montalegre, no distrito de Vila Real.

Hernâni de Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, revelou ao Sol, que a operação foi desencadeada durante esta tarde, pela Equipa de Busca e Resgate da sua corporação, sempre em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Montalegre.

A vítima, com 45 anos, foi socorrida no local, sendo os ferimentos considerados ligeiros, tendo sido transportada para o Hospital Central de Braga, pelos Bombeiros Voluntários de Salto, enquanto os Bombeiros Voluntários de Montalegre tiveram uma ambulância do tipo todo-o-terreno, articulando-se as duas corporações do concelho de Montalegre sob o lema que as une, “duas casas, uma só família”.