A Polícia Judiciária (PJ), em parceria com as autoridades espanholas, deteve, em Espanha, dois homens, de 27 e 40 anos, por fortes indícios da prática de crimes de roubo à mão armada. A operação decorreu no âmbito do cumprimento de mandados de detenção europeus emitidos pela autoridade judiciária.

O homem de 27 anos era suspeito de um crime de roubo, praticado com arma de fogo, que ocorreu no mês de novembro do ano passado, num restaurante, na zona de Lisboa. Depois do crime, o suspeito ausentou-se para Espanha, desencadeando os mecanismos de cooperação entre países que permitiram proceder à sua detenção.

Já no segundo caso, verificou-se através da investigação que se tratava de um homem de 40 anos, que residia em Sevilha e vinha a Portugal, por breves períodos de tempo, para praticar os crimes de roubo à mão armada pela qual era acusado. De seguida, regressava a Espanha, onde era também procurado.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, onde lhes foi decretado a medida de coação de prisão preventiva.