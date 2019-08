O finlandês Olli Rehn desistiu, à semelhança de Mário Centeno e da espanhola Nadia Calviño, da corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os ministros das Finanças da União Europeia começaram a votação na manhã desta sexta-feira, mas impasse continua com nenhum candidato a ser eleito nas duas primeiras rodas das votações.

“A União Europeia está prestes a votar no candidato da Europa para diretor-geral do FMI. É um desafio excecionalmente significativo e motivante. No entanto, retira o meu nome de consideração nesta altura, para que consigamos um consenso alargado sobre o candidato europeu, e apoio a nível mundial”, disse Olli Rehn no Twitter.

À semelhança, também Mário Centeno e Nádia Calviño justificaram a sua decisão com o facto de quererem que seja escolhido um candidato de "consenso".

Os Governos da União Europeia decidem agora entre o holandês Jeroen Dijsselbloem e a búlgara Kristalina Georgieva, atual 'número dois' do Banco Mundial.

EU is about to vote on Europe’s candidate for IMF managing director. It is an exceptionally meaningful and motivating job. However, at this stage I withdraw my name from the ballot, so that we can achieve a broad-based consensus for the European candidate, and world-wide support.