Um acidente na Calçada de Carriche, em Lisboa, provocou esta sexta-feira dois feridos ligeiros, um deles teve de ser desencarcerado. O acidente envolveu 11 veículos.

O alerta do acidente foi dado pelas 12h20, mobilizando para o local 11 operacionais, três viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e ainda meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo fonte dos bombeiros, pelas 13h30 os meios de socorro ainda se encontravam no local "a fazer limpeza da via."

A mesma fonte confirmou ainda que os dois feridos foram de seguida transportados para unidades hospitalares. Segundo a PSP, foram transportados para o Hospital Santa Maria.

O acidente provocou o corte das duas faixas mais à esquerda na Calçada de Carriche, no sentido Odivelas-Lumiar. A circulação está a ser apenas feita nafaixa designada aos autocarros.