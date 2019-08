De como o Diabo tentou Cristas

Cristo resistiu por três vezes à tentação do Diabo, aos políticos há quem exija que resistam três mil…

Satanás, sempre atento à modernidade e ao espírito do tempo, respeita o princípio da igualdade e procura tentar todos por igual, independentemente da raça, religião, origem política, género, dificuldades de orientação capilar ou instrução em matéria culinária. Nestes tempos estivais, o Maligno não dá descanso aos pecadores e lembrou-se hoje da líder do CDS-PP.

Diabo - São, São, andas esquecida de mim?

Cristas - Credo, vade retro!

D - Que é lá isso, não queres seguir o meu conselho?

C - Nanja eu, ó coisa ruim.

D - Andas esquecida. A inveja tolda o pensamento e a gula apaga a memória...

C - Invejosa, eu?

D - Sim, tu. Que outra coisa senão a inveja te faria seguir os passos de um dos meus mais fiéis discípulos? Porque cobiçaste tu os feitos de Mário Nogueira e confundiste o Largo do Caldas com a sede da Fenprof?

C - Não se tratava de apoiar Mário Nogueira, mas sim de fazer oposição ao Governo.

D - E era por esse caminho que te vias chegar a primeira-ministra?

C - Os caminhos do Senhor são misteriosos...

D - E os meus são auto-estradas sem portagem. Vê onde é que a gula te levou: não voltarás a ter um partido do táxi, mas não terás mais do que um partido da Hiace.

C - Isso é o que dizem as sondagens.

D - Inveja, gula e, agora, soberba. Continuas a pontuar. Estás a lutar pelo quinto lugar na lista dos partidos com assento parlamentar?

C - O diabo que carregue o PAN mailos amiguinhos dos animais! Eu sou pela festa brava!

D - E agora a ira. Lembra-te de não cobiçar o boi ou o jumento alheio. E tens alguma coisa a propor aos que não são animais?

C - É preciso ir buscar os votos onde eles estão, bater a todas as portas, não afastar ninguém.

D - Vê lá a que portas bates. Há coisas que se fazem e não se propagandeiam. Tens muitos correligionários que acham esse teu bater à porta alheia uma coisa demasiado “moderninha”.

C - Esses são os preguiçosos, os que nada fazem para crescermos em número de votos.

D - E os que vão votar nas novidades eleitorais, nos que não têm medo de chamar os bois pelos nomes.

C - Esses são os que já venderam a alma ao Diabo.

D - Ou os que se cansaram de esperar por um partido de direita. A preguiça é um dos pratos que não me canso de servir, tem sempre muita saída.

C - A avareza de espírito não ajuda ninguém. Temos as melhores ideias e passam a vida a roubar-nas.

D - Terás ideias, mas se são os outros que as propagandeiam cometes o pecado da luxúria, na modalidade do voyeurismo. Com que fitas atas essas ideias que dizes ter?

C - Já ninguém liga a rótulos: direita, liberal, progressista, nacionalista, popular... O que as pessoas querem é futuro, não podem viver agarradas à saudade.

D - São, São, não se pode servir a Deus e ao Diabo ao mesmo tempo... Eu sou pela fidelidade. Não gosto de modernices e de ménages à trois. Essas tuas ideias assustam-me. Olha à tua volta, aqui ao lado os saudosistas deram 10% dos votos ao Vox. A saudade envergonhada não gosta de pouca-vergonha.

C - Esses são os fachas! Em Portugal não temos disso.

D - Rapariga, tu estás possuída pelos esquerdalhos! Vou-te mandar para o Caldas meia dúzia de hóspedes que tenho no Inferno a ver se te recordam os bons ensinamentos. Começas com uma romagem a Santa Comba e vais recitando: “Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever.”



Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990