O jovem piloto bracarense Miguel Correia quer repetir a performance no Rali Vinho da Madeira, depois de ter vencido a prova em 2018 na categoria Duas Rodas Motrizes, o que acarretará responsabilidades acrescidas na prova, que já decorre até ao final desta semana.

“Regressar a esta prova, onde conseguimos a primeira vitória à classificação geral para o Campeonato de Portugal de 2 Rodas Motrizes em 2018 é sem dúvida um enorme orgulho, até porque esse foi um marco muito importante na minha curta carreira”, afirmou Miguel Correia.

“No entanto, não podemos esquecer a responsabilidade que essa vitória acarreta, uma vez que este ano haverá mais olhos apontados à nossa prestação e não queremos desiludir os muitos fãs madeirenses”, acrescentou Miguel Correia, salientando que “correr na Madeira é como correr em casa porque estamos junto de um dos nossos maiores patrocinadores, a Socicorreia, que tem aqui sua sede”.

É com a confiança em alta que a dupla Miguel Correia/Pedro Alves encara esta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, ao volante do Ford Fiesta R5, o piloto preparou da melhor forma esta prova insular e está confiante num bom resultado, ao volante do Ford Fiesta R5.

Tendo em vista a melhor adequação aos “exigentes” e “traiçoeiros” troços madeirenses, Miguel Correia participou recentemente no Rali do Faial, uma prova pontuável para o Campeonato da Madeira de Ralis, que lhe permitiu aumentar o conhecimento das estradas da ilha, servindo como um ótimo teste para o Rali Vinho Madeira, que já está na estrada.

“O facto de termos estado recentemente no Rali do Faial permitiu-nos ficar com um melhor conhecimento das dificuldades que vamos encontrar no Rali Vinho da Madeira, porque embora sejam provas distintas, com uma quilometragem totalmente diferente, teve o condão de tirar boas ilações deste ‘teste’ mais a sério”.