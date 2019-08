A eurodeputada Ana Gomes voltou a criticar Luís Filipe Vieira depois da Sábado ter noticiado que o presidente do Benfica tem uma dívida de 54 milhões de euros ao Novo Banco. “Olha quem! Outro dos grandes devedores que também é capaz de jurar que não tem dividas à banca...", escreveu a ex-eurodeputada Ana Gomes no Twitter.

A referência às declarações de Joe Berardo, numa audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, no Parlamento, é clara.

Esta não é a primeira vez que a eurodeputada critica o presidente do Benfica. Já anteriormente, Ana Gomes acusou o presidente de ter vendido João Félix para o Atlético de Madrid de ter um valor exorbitante. “Não será negócio de Lavandaria", escreveu.

As declarações de Ana Gomes originaram um processo da parte do clube que acusaram a eurodeputada de “denegrir o nome” do clube.