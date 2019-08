Tudo terá começado como uma brincadeira, mas já se sabe que a piada de uns pode tornar-se a religião de outros, ainda mais se o tema forem OVNIS ou extraterrestres. Um evento criado no Facebook com a proposta de uma invasão à Área 51 já reuniu dois milhões de aderentes, o que obrigou os militares a avisarem que a entrada a civis, como sempre, será impedida. Mas se o evento parece uma piada, continua a ganhar força na internet, e há indícios de que os participantes estão mesmo a conteplar invadir a base da Força Aérea dos EUA no dia 20 de setembro para, de uma vez por todas, revelar se as teorias da conspiração que a envolvem têm ou não alguma razão de ser. Um dos casos que mais repercussão teve na cultura popular envove uma nave extraterrestre que teria caído em Roswell, no Novo México, no verão de 1947, sendo que os restos supostamente terão sido depositados na base secreta localizada perto do Aeroporto de Homey e do lago Groom, no estado do Nevada.

A convocatória nas redes sociais terá deixado perplexos os 54 habitantes de Rachel, a localidade mais próxima da Área 51. Alguns manifestaram até preocupação, pois basta que uma pequena parcela dos milhões que aderiram ao evento cumpra com a sua palavra na esfera digital para provocar uma enchente. A única pousada (com 10 quartos) já está esgotada, e a cidade mais próxima está a 80 quilómetros de distância, Alamo, também viu o alojamento dos seus hotéis esgotar, refere a Time. “Penso que começou como uma brincadeira, mas há muita gente que está a levar a sério e isso pode ser um problema. Alguém ainda se vai magoar e há pessoas que podem ser presas”, disse o xerife da localidade à publicação.

Aquela base secreta está há décadas envolta num clima de suspeitas, com a imensa comunidade dos aficionados de objetos voadores não identificados e de supostas visitas de extraterrestres a alimentar especulações em torno das operações militares secretas na Área 51.

“Storm Area 51, The Can’t Stop All of Us” é o nome do evento que conseguiu já tomar de assalto o Facebook, e agora propõe-se fazer o mesmo na base onde supostamente estão capturados os alienígenas que o exército dos EUA deteve há 72 anos. Segundo a descrição do evento, o plano é o seguinte: “Encontramo-nos todos no centro de atrações de turistas da Área 51, e se fizermos uma corrida como o Naruto, conseguimos mover-nos mais rápido que as balas. Vamos lá ver os aliens”. Entretanto, este evento até já tem um site oficial, música e merchandising.