Rafael Leão já é oficialmente jogador do AC Milan. O avançado internacional sub-21 português, de 20 anos, assinou pelas próximas cinco temporadas com o emblema rossonero, depois de uma época 2018/19 onde somou 26 jogos e oito golos pelo Lille, sagrando-se vice-campeão de França.

Nem o Milan, nem o Lille revelaram quaisquer detalhes sobre o negócio, embora a imprensa francesa garanta que os rossoneri irão pagar 35 milhões de euros aos franceses, a quem cedem ainda o central Tiago Djaló, também ele internacional jovem por Portugal e que em janeiro havia deixado o Sporting a custo zero para assinar pelo gigante italiano.

Rafael Leão, por seu lado, foi igualmente formado na Academia de Alcochete, acabando por abandonar o clube no verão passado, na sequência do ataque ao centro de treinos dos leões. O Sporting deverá assim receber um valor na ordem dos 875 mil euros por Rafael Leão, referentes aos anos de formação do avançado, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, esperando ainda encaixar 112 mil por Djaló, cujo passe estará avaliado em cinco milhões de euros.