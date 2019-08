É a primeira baixa de peso nas estruturas do PSD no rescaldo da aprovação das listas. Rui Rocha, presidente da distrital do PSD/Leiria apresentou a demissão do cargo, mas também saiu da comissão política nacional social-democrata, avançou o Jornal de Leiria, uma informação confirmada pelo i com o dirigente demissionário.

Em declarações ao i, o dirigente explicou que tomou a decisão porque a sua estrutura ficou "condicionada em 40 por cento" pelas escolhas da direção nacional, da qual fez parte também. Em causa está a escolha do secretário-geral dos TSD, Pedro Roque, em número dois da lista pelo círculo eleitoral de Leiria. "É pouco razóavel fazer essa opção num círculo com as nossas dimensões", explicou o dirigente demissionário, insistindo que a versão final da lista não correspondia às escolhas da distrital. Por isso, Rui Rocha tirou as devidas consequências num encontro com a comissão permanente da estrutura. O dirigente elogiou a escolha da cabeça-de-lista Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD, ( uma opção de Rui Rio) a quem prometeu colaboração na campanha, sempre que for necessário.

Em Santarém, por seu turno, a candidata Isilda Aguincha (9º lugar) retirou a sua candidatura, por considerar que não foram tidos em conta os currículos que os TSD remeteram à distrital. Mais, a ex-candidata acrescentou, numa carta a que o i teve acesso, que não concebe "que um percurso profissional sólido e o trabalho e dedicação à causa pública, com provas dadas, quer em termos autárquicos quer em mandato parlamentar, sejam ignorados ou menorizados". E lamentou o processo de formação das listas, tanto a nível distrital como nacional.