Um grupo de bombeiros alemães aprenderam técnicas de combate a fogos florestais, em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, com os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

Os dez elementos da equipa especial de combate a incêndios florestais Waldbrandteam participaram num campo de formação sempre com os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, num programa intensivo de duas semanas de formação e treino no combate a incêndios florestais.

O dia começava por um briefing entre os dois chefes de equipa do Waldbrandteam e o segundo-comandante do Corpo de Bombeiros de Mondim de Basto, onde se verificava as condições meteorológicas e risco de incêndio diário, como orientações para o dia e logo de seguida iniciava-se o dia com o programa estipulado, onde se realizavam formações específicas de combate a incêndios florestais.

Estas formações começavam por introduções teóricas em sala, até às vertentes práticas, onde treinavam a correta montagem de linhas de mangueira e uso de agulheta, trabalho com ferramentas manuais no combate direto e indireto e preparação física.

Fez parte do programa uma formação de comportamento de fogo, que foi realizada nas instalações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em parceria com o Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista (CIFAP), como uma visita ao Centro Distrital de Operações de Socorro da ANEPC de Vila Real e Centro e Meios Aéreos de Vila Real.

Nos tempos livres foram realizadas visitas culturais e desportos radicais para dar a conhecer um pouco da nossa cultura e distrair do dia a dia.