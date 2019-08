A fiscalite aguda: Não existe dinheiro público, só existe dinheiro dos contribuintes.

Sobre o dinheiro de todos nós, um ponto de ordem à mesa sobre a ideologia que nos fazem ver. Falamos de socialismo e de social-democracia, de esquerda ou de direita, mas só conseguimos perceber onde estamos quando olhamos para a folha de impostos de cada Governo.

Sim, já houve esquerdas disfarçadas e direitas desviadas. As folhas de impostos assim o provam.

Na teoria, aquilo que os portugueses desejariam era uma gestão eficiente da despesa mas na prática aquilo que a folha demonstra é um sucessivo aumento de impostos.

Em 2018 atingimos um novo máximo histórico na carga fiscal, o valor mais alto pelo menos desde 1995. O valor dos impostos e contribuições entregues pelos portugueses, as nossas empresas e outras entidades ao Estado, atingiu 35,4% do produto interno bruto (PIB), com base no Instituto Nacional de Estatística (INE).

Aí, e já passou, o Governo falhou no objetivo de reduzir a carga fiscal que, pelo contrário, subiu na altura mais um ponto percentual, ainda mais alto do que tinha subido em 2017.

Mas não escrevo sobre o passado. Falemos então do presente e do futuro.

Esta semana, a Comissão Europeia afirmou que o peso dos impostos e das contribuições no PIB deve atingir um novo recorde em 2020, cifrando-se nos 35,5%. Este aumento previsto é apontado como o quinto maior da zona euro sendo que, pelas contas de Mário Centeno (com mais ou menos cabeça em Portugal e com pé mais ou menos a caminho do FMI) o peso da tributação não irá subir, ficando nos valores de 2019… Veremos.

Sobre esta matéria é importante contextualizar e refletir.

Historicamente, antes da crise de 2009, a carga fiscal estava em 29,9% do PIB, mais de oito pontos percentuais abaixo da média europeia. Dez anos passados, à data de hoje, o peso nacional já vai em 35,4%, estando apenas cinco pontos do PIB abaixo da média. São factos que servem para ser intelectualmente honesto.

Segundo Bruxelas, não sou eu que o digo, continuamos a escalar e Portugal é um dos países da zona euro que irá aumentar a carga fiscal no ano que vem. Será de 0,1% do PIB. Mais uma vez.

Em suma, onde está a recompensa desta fiscalização excessiva do Estado? Os impostos que pagamos estão a ter retorno no enorme aparelho púbico que temos como pretendemos? O estado da saúde e as falhas do SNS dizem que não. A ferrovia nacional prova que não. Os professores e os enfermeiros reafirmam que não é assim.

Defendo e consequentemente acredito que não é o contribuinte que tem de pagar mais, é o Estado que deve gastar menos.

Dirá um socialista que os impostos servem para financiar os seus gastos, o social-democrata assume que é um bem necessário de justiça social e eu acho que é preocupante a linha ténue que separa o necessário do legítimo na fiscalite aguda que vivemos.

Não vejo de forma direta que apenas seja perverso, mas reconheço que sem limites impostos não é na doutrina que o contribuinte se vá safar.

Acredito que não devemos viver em permanente Estado-Fisco. Não entrarei pela tendência que isto traz para a fuga ou evasão fiscal, todos a percebemos e não preciso de puxar do velho princípio de que “ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão”. Eu não o puxo, mas há muito português que assim justifica o seu sono à sua consciência quando pensa que a fiscalidade portuguesa se transformou num saque.

Não concebo ainda que o conceito de redistribuição seja banalizado numa espécie de tirar a tudo e todos para alimentar o Estado. A eficiência é bem diferente disto.

A ideologia tem de ser clara.

Vivemos há demasiado tempo a ver os Governos financiarem os seus gastos com o dinheiro de todos nós. Os impostos sobem, e já demonstrei que continuam a subir, para pagar em parte o que há na inércia de um enorme aparelho do Estado.

Falta coragem para mudar esse paradigma e nem o melhor excel de Mário Centeno o provará ser diferente do que aqui escrevo.

Sem facilitar a vida dos portugueses (não repetirei os problemas da Saúde, dos Transportes ou dos Professores…), vivemos neste sistema de permanente Estado-Fisco em que quem paga é o contribuinte. E quem paga o delírio de alguns governantes é o contribuinte. E sim, quem enche o Estado de dinheiro público é o contribuinte.

A frase é de Margaret Thatcher, a baronesa tory, mas a ideia é de muitos que veem esta carga fiscal aumentar e o Estado não cumprir: “isso do dinheiro público não existe, o que existe é o dinheiro dos contribuintes”.

Há uma maioria avassaladora, cegos de ideologia mas orientados de folhas de impostos, políticos e apartidários, que defendem que a tributação é dependente das necessidades do Estado.

Eu prefiro achar que devíamos ser mais a acreditar que os impostos têm obrigatoriamente um limite real. Esse limite é o valor da liberdade de cada português sobre o que produz, o que trabalha, o seu património ou os sonhos que viva para a sua família e as gerações que cá deixar.

Que sejamos mais a debelar a fiscalite aguda.

Carlos Gouveia Martins