Menhaz Zaman, de 23 anos, já havia dito na Internet que ia matar a família. Três meses depois, cumpriu a promessa, e é agora acusado de quatro homicídios em primeiro grau, no Canadá.

De acordo com a imprensa local, as vítimas do crime são “o pai, a mãe, a avó e a irmã do alegado homicida".

Segundo a estação televisiva CBC, em março, através da aplicação online Discord,um utilizador com o nome de Menhaz disse “que ia matar os pais e depois ia para a prisão".

Este domingo, o mesmo utilizador enviou mensagens com "fotografias dos corpos das vítimas e armas brancas com sangue, poucas horas antes da polícia ter chegado à residência".

“Assassinei toda a minha família e vou passar o resto da minha vida na prisão, isto se sobreviver. Quero que eles morram para não sofrerem com uma pessoa patética como eu, e muito egoísta", dizia uma das mensagens partilhadas, acrescentando ainda que merecia ser castigado e anunciando o momento em que a polícia chegou à sua residência.

Mais de 12 horas depois das mensagens serem publicadas, a polícia foi chamada a investigar o caso. O homem estava à porta da habitação e no interior da residência estavam quatro vítimas mortais.

As vítimas tratam-se de Firoza Begum, de 70 anos, Momotaz Begum, de 50, Moniruz Zaman, 59, e Malesa Zaman, 21. A família era oriunda do Bangladesh e chegou ao Canadá em 1980.