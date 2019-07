A Presidente da Comissão e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) anunciou ontem que 93% das casas destruídas pelos incêndios de outubro de 2017 já foram recuperadas. Mais 33% em relação ao verificado em fevereiro deste ano.

Durante a entrega de mais seis habitações recuperadas a habitantes do concelho de Mira, Ana Abrunhosa revelou que o processo de recuperação se encontra na fase final. “Falta concluir a recuperação de 58 das 819 casas atingidas pelas chamas em 15 de outubro de 2017, o que deverá acontecer, o mais tardar, até ao final do ano.”

A CCDRC tem a seu cargo uma verba orçamentada para a recuperação das 819 casas destruídas um total de 57 milhões de euros. Até ao momento foram já investidos um total de 52 milhões, encontrando-se as taxas de execução física e financeira nos 93% até ao momento. No total foram já recuperadas 761 habitações.

De entre as 819 casas, metade tinha sido totalmente destruída pelas chamas durante os fogos que ocorreram em outubro de 2017. Todas se tratavam de casas de primeira habitação.

A grande maioria das 58 casas cuja recuperação ainda não está terminada estão a ser diretamente recuperadas pelos respetivos proprietários. Ora isto explica a maior demora na conclusão de algumas das obras. Nalguns casos existiram inclusive problemas legais a resolver, tal como partilhas ou proximidades de zonas destinadas à agricultura ou de reserva ecológica.

No caso do concelho de Mira, está já concluída a recuperação de 24 das 25 casas ardidas. Apesar do apoio dado pela CCDRC, as obras estão a ser conduzidas pela família que aí habitava.

Ana Abrunhosa estima que por forma a recuperar a totalidade das habitações desse município de Coimbra, serão necessários dois milhões de euros.

Caso bem distinto tem sido o do esforço financeiro para apoiar a recuperação das 32 empresas do concelho atingidas por este incêndio, que obrigam a valores mais elevados. No total, foram entregues 100 milhões de euros às empresas dos concelhos atingidos pelas chamas, através do programa REPOR - Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas. Desses, 20% estão destinados apenas ao concelho de Mira.

Raul Almeida, presidente da Câmara de Mira, agradeceu a forma como a CCDRC conduziu todo o processo de recuperação das casas e apoiou as famílias vítimas do incêndio. Já Ana Abrunhosa deixou uma palavra de apreço às vítimas. “Que a recuperação dos vossos lares vos ajude a ultrapassar a terrível situação que viveram. Obrigado pela paciência.”

Os incêndios florestais de Outubro de 2017 deflagraram em Portugal no dia 15 de Outubro, considerado o pior dia do ano em termos de fogos florestais. A Proteção Civil registou 443ocorrências e foram centenas de fogos que deflagraram. No total morreram 45 pessoas e cerca de 70 ficaram feridos.