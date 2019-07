Um homem foi detido pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de crianças. Os crimes foram cometidos no ano de 2017 em Lagos, no Algarve.

As vítimas eram duas meninas de 8 e 11 anos. A PJ afirma em comunicado que “o arguido mantinha relações de proximidade familiar e de vizinhança” com as crianças.

Na mesma nota, a força de segurança adianta ainda que “os factos tiveram lugar no interior da própria habitação do agressor, quando este se encontrava sozinho com cada uma das crianças”.

O detido tem 43 anos, é operário de construção civil, e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.