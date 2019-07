Aconteceu esta quarta-feira, pelas 10h25, o despiste de uma viatura ligeira em Avis. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Portalegre, o despiste causou ferimentos numa pessoa e levou ao corte total da Estrada Nacional 370.

Aquando do alerta, foram imediatamente mobilizados ao local os Bombeiros de Avis e a GNR. Até ao momento é desconhecida a gravidade dos ferimentos da vítima. Trata-se de uma mulher, que foi avaliada no local do acidente.