Que a bola tem rolado por aí, um pouco por toda a parte, dos Estados Unidos à China, em torneio de supercampeões, simplesmente campeões ou apenas quase campeões (alguns nem nada disso), é um facto e, para os presos à adição futeboleira, não haverá grandes razões de queixa: é só ligar a televisão, seja a que horas for, e os desafios, como antigamente se dizia, entram pelas pantalhas de cada um. Mas futebol a sério, já oficial, papel azul de 25 linhas, carimbo e selo branco, só a partir deste primeiro fim de semana de Agosto, aqui na zona mais central da Europa, da qual Portugal está uns quilometrozinhos afastado mas a que não deixará de pertencer. Como geralmente acontece, as Supertaças abrem as hostilidades. Na Ucrânia, por exemplo, despachou-se serviço durante a semana com o nosso Luís Castro, agora no comando do Shaktar Donetsk, a perder para o Dínamo de Kiev num jogo em que ficou a queixar-se de uma tremenda falta de capacidade de concretização. Não fosse ela e podia ter tido uma vitória confortável. Podia, mas não deu. Os deuses menores que tratam destas matérias – no fundo, as mais importantes das menos importantes – não costumam ter bom feitio, mas esses seriam outros quinhentos. Interessa é sublinhar aqui que vem aí um apetitoso Benfica-Sporting, marcado para o Estádio do Algarve, a meio caminho entre Loulé e Faro, domingo, às 20h45, uma daquelas horas impróprias que a Federação Portuguesa de Futebol (com a Liga agarrada aos calcanhares) considera muito próprias e faz com que o dérbi fique, para muitos, entalado entre as últimas lamejinhas de pé na areia e o primeiro copo de branco que refresca o jantar.

Inglaterra Nestas coisas de horários, nada como os ingleses e a sua britânica pontualidade. Pelas 15h00 do dia 4 de agosto de 2019, Liverpool e Manchester City ouvirão o apito de Mr. Atkinson e darão inicio a 90 (ou mais) minutos quase diria suculentos. Afinal, ter frente a frente o campeão da Europa e o campeão do país que tem o campeão da Europa não deixa de ter um gostinho especial, por muito insonsa que a culinária da grande ilha para lá da Mancha nos pareça, ocidentalíssimos que somos de paladares diversos e divertidos, pouco dados à monotonia dos estufados de carneiro e dos empadões de rim.

Faça-se uma vénia à Community Shield, antigamente chamada de Charity Shield, que os ingleses gostam de tratar, solenemente, por “traditional curtain-raiser to the new English domestic football season”, frase que merecia um fundo musical de Sir Edward William Elgar, 1.o baronete, membro da Ordem da Rainha Vitória, autor circunspecto da inimitável Marcha de Pompa e Circunstância. É que se disputa desde 1908 (a nossa pobre Supertaça comemora esta época uns jovens 40 anos) e foi, durante épocas a fio, jogada como fazendo parte da primeira jornada do campeonato inglês.

O Liverpool já não leva o troféu para Anfield desde 2006, mas conta com 15 na sua vistosa vitrina de espólios. O City foi o vencedor da última edição, a 96.a, e, até agora, só somou cinco. A coutada é claramente dominada pelo seu rival de Manchester, o United, vencedor da Charity/Community Shield por 21 vezes, tendo o Arsenal tantas como o Liverpool. Convenhamos que, e a despeito dos resultados mais ou menos pavorosos que o conjunto do alemão Klopp tem colecionado nesta pré-época, o futebol em Inglaterra teima em ser de estadão, mesmo quando dá o primeiro passo de uma época longa e desgastante como nenhuma outra.

Alemanha A Deutscher Fußball Bund-Supercup é mais jovem ainda do que a Supertaça portuguesa (iniciou-se em 1987) e chegou a estar interrompida entre 1997 e 2009 por via de uma tentativa falhada de a substituírem por uma Taça da Liga que não teve sucesso. Daí para cá ganhou uma nova designação – Deutscher Fußball Liga-Supercup – e só teve dois vencedores, o Bayern de Munique, por sete vezes, e o Borussia de Dortmund, por duas, precisamente os dois clubes que se defrontam no sábado, pelas 20h30 do meridiano de Greenwich, no Signal Iduna Park, em Dortmund. E se pensam que o facto de o Borussia jogar em casa lhe dá um certo favoritismo, eu rebateria essa ideia com factos: o Bayern venceu as duas últimas Supertaças jogadas em Dortmund, a de 2016 e a de 2017. Ah! E no ano passado foi a Frankfurt espancar o Eintracht por 5-0. Supertaças é com os de Munique!