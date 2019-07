Andam a tentar ser uma comissão liquidatária

Com esta liderança, o PSD não existe para fazer oposição, não existe para ser alternativa, não existe na vida dos portugueses, não existe para mobilizar os militantes. Não existe. Ponto.

Escrevo umas horas antes do conselho nacional do PSD que votará, de braço no ar, as listas de candidatos do partido ao Parlamento.

Como é evidente, desconhecemos o que se vai passar esta noite em Guimarães. Mas há coisas que sabemos. E outras que sentimos. Eu sinto, os militantes sociais-democratas e os portugueses sentem o maior partido da democracia portuguesa a ser deliberadamente conduzido para a insignificância eleitoral e social.

Não há outra forma de colocar a questão: a direção nacional não está apenas a cometer suicídio político, está a transformar-se na comissão liquidatária do PSD.

Com esta liderança, o PSD não existe para fazer oposição, não existe para ser alternativa, não existe na vida dos portugueses, não existe para mobilizar os militantes. Não existe. Ponto.

Para os que se diziam guardiães da social-democracia, estes dirigentes são anti-PSD. Isto é a antítese do partido de Francisco Sá Carneiro, enérgico no combate ao social-comunismo, forte na defesa das suas propostas de reforma e popular na sua base alargada de apoio na sociedade portuguesa.

Os sinais são graves, evidentes e duradouros. E, para gáudio da frente de esquerda, o mais desesperante é não haver nem um sinal de vida da direção perante a hecatombe anunciada.

Creio que Rui Rio cometeu três erros dos quais nunca soube, ou quis, recuperar.

Primeiro erro: a conceção de espaço político do partido.

Lembro-me de Manuela Ferreira Leite ter dito, algures no início deste ano, que preferia um “PSD pequeno a um PSD com o rótulo de centro-direita”. Ferreira Leite, de quem Rui Rio foi vice-presidente, sabe do que fala. Tem a sua assinatura um dos piores resultados do PSD em eleições legislativas. Rui Rio segue o mesmo princípio estratégico, com o espaço natural do partido reduzido a nada e com o PSD transformado numa espécie de muleta do social-comunismo. Do ponto de vista tático, os recursos também são semelhantes, com a marginalização dos críticos e o mesmo estilo de quero, posso e mando. O guião de 2009, que tão maus resultados eleitorais deu ao partido (e sobretudo ao país, acabando numa bancarrota socialista), repete-se em 2019.

E é neste momento que não consigo deixar de pensar que alguns dos que acompanham Rui Rio são os mesmos que, há não muito tempo, acreditavam que um voto num socialista era mais bem empregue do que um voto num companheiro seu.

Segundo erro: o flop estratégico.

A estratégia do presidente do partido tinha tudo para dar errado. E deu errado. Estava na cara que a afirmação política do PSD não podia depender da vontade do seu maior adversário político, o Partido Socialista. Rio quis consolidar-se em dois tempos. O primeiro tempo, o dos acordos com o PS. Seria este o momento de credibilização aos olhos do eleitorado. O segundo tempo, o de oposição. Seria este o momento de confirmação de alternativa sólida. Os “acordos” com o PS foram um número artístico no qual o PSD fez figura de idiota útil. Rio mostrou não ter a mínima ideia de como se negoceia com António Costa. Podia ter aprendido com os erros. Mas repetiu todas as asneiras, uma e outra vez. Como é bom exemplo a “disponibilidade” do PSD na Lei de Bases da Saúde, reiterando o erro do acordo para a descentralização e para os fundos europeus. Chegamos a agosto e Rui Rio está no pior dos mundos: não tem acordos, não é alternativa e delapidou a sua base eleitoral.

Com um comportamento errático da sua liderança, do qual o caso dos professores é exemplo perfeito, nenhum português consegue perceber qual é a visão, missão e objetivos do PSD para o país.

Terceiro erro: duro para dentro, fraco para fora.

Levo já alguns anos disto e só nos contos de fadas é que um líder de oposição chega a primeiro-ministro com um discurso dócil, até subserviente, com o poder. O país arde e o Estado falha? Rio está 31 dias de férias e não vê razão para interromper o descanso. O SNS está de pantanas? O líder do PSD não vê. O Governo compra golas inflamáveis como autoproteção durante incêndios? “Nem sei bem o que dizer”, tweeta Rio.

Com o PS, a liderança do partido é melosa. Mas no tratamento dos companheiros é tudo feito a pontapé. Em setembro de 2018 escrevi: “Onde anda o PSD, o seu líder e os seus vice-presidentes? Emigraram, já deitaram definitivamente a toalha ao tapete e apenas criticam e fazem oposição aos anteriores dirigentes do PSD?” É com profunda tristeza que constato que nada mudou. A liderança continua a ser, hoje como ontem, completamente incapaz de expor o Governo e a frente de esquerda em todas as suas contradições e falhanços.

Com o partido transformado num grupo de amigos, o banho de ética prometido por Rio é mais uma banhada sem ética – alguns nomes nas listas provam-no.

A boa notícia é que o PSD é muito mais do que um homem só. E, sim, é muito mais do que o seu líder de circunstância. Como grande partido da sociedade portuguesa, ainda hoje a maior formação parlamentar, o partido não se conformará com a bajulação ao social-comunismo e saberá ir à luta, apesar da sua liderança.

Rui Rio prometeu pôr o PSD na ordem. Por este caminho, é Rio que está mais perto de ser posto na ordem pelo partido. Bem podem tentar ser liquidatários, mas os militantes sociais-democratas nunca o irão permitir.

Escreve à quarta-feira