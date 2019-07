A Coreia do Norte voltou a disparar “vários projéteis não identificados” no mar do Leste, esta terça-feira, noticiou a agência sul-coreana Yonhap. Esta é a segunda vez, no espaço de duas semanas, que o país dispara mísseis de curto alcance no mar.

Na passada quinta-feira, o lançamento foi uma demonstração de irritação para com os exercícios militares entre forças de Seul e Washington. Segundo o líder da Coreia do Norte, estes projéteis servem como um “sério aviso” a Seul e demonstram a opinião do país sobre a ligação com os EUA.