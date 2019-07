Umas férias inesquecíveis?

As que estão para vir.

Praia ou campo? Portugal ou estrangeiro?

Praia, em Portugal, porque o subsídio de férias não dá para mais.

Um segredo bem guardado do seu roteiro de férias?

O local para onde vou.

Que notícia o fez rir nos últimos tempos?

A de que a legislação laboral do PS vai acabar com a precariedade e os baixos salários.

Quem gosta de seguir nas redes sociais?

Não me relaciono com as redes sociais.

Ainda usa palhinhas e cotonetes?

Não.

O que o chateia mais na praia?

As “melgas”.

Que música associa ao verão?

A música latino-americana.

Qual é o seu pior defeito?

Não ser perfeito.

E virtude?

Aquela que procuro e não encontro.

Uma boa grelhada mista ou salada de canónigos e afins?

Grelhada mista, acompanhada com vinho verde.

Tem algum medo?

Sim. Dos que dizem uma coisa e fazem outra.

E guilty pleasure?

Não tenho arcas encoiradas.

Gostaria de ter tido outra profissão? Qual?

A que tenho já dá para fazer muitos curtos-circuitos.

Quem mandava dar um mergulho para refrescar as ideias?

O Trump.

Uma ideia para Portugal?

Valorizar o trabalho e os trabalhadores.