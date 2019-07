Um incêndio que está a lavrar a zona da Trafaria, no concelho de Almada, durante a tarde de terça-feira levou a que as autoridades cortassem o trânsito no IC20.

O alerta de início do incêndio foi dado pelas 16h22 numa zona de mato. De momento, encontram-se mais de 150 operacionais no terreno a combater as chamas. No total, são 154, apoiados por 49 viaturas terrestres e três meios aéreos de socorro, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil.

As chamas estão mesmo a ameaçar as habitações à sua volta e a Proteção Civil está a tomar as medidas necessárias de segurança.