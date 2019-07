No primeiro trimestre do ano, o preço médio de venda de casas em Lisboa chegou aos 3.561 €/m2, segundo do SIR-Sistema de Informação Residencial, gerido pela Confidencial Imobiliário.

“Este é o terceiro trimestre consecutivo em que o preço de venda das casas na capital se situa acima dos 3.500 €/m2, um patamar até então inédito neste mercado e que se mantém apesar da tendência consistente de abrandamento na subida de preços verificada desde o 2º trimestre de 2018”, refere a consultora, em comunicado.

Santo António e Misericórdia são as freguesias mais caras da capital, “registando preços médios de venda de, respetivamente, 5.251 €/m2 e 5.056 € /m2 no 1º trimestre de 2019”.

Já a freguesia com o preço mais baixo é Marvila, com um preço de venda médio de 2.225 €/m2.

A consultora diz ainda que” as casas demoram, em média, 6 meses para ser vendidas em Lisboa, um indicador que se manteve estável face ao 1º trimestre de 2018”.